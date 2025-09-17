XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.998891 $ 0.998891 $ 0.998891 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.998891$ 0.998891 $ 0.998891 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 42.29$ 42.29 $ 42.29 Harga Terendah $ 0.933136$ 0.933136 $ 0.933136 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTUSD didagangkan antara $ 0.998891 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTUSD sepanjang masa ialah $ 42.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.933136.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTUSD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.81M$ 32.81M $ 32.81M Bekalan Peredaran 32.80M 32.80M 32.80M Jumlah Bekalan 32,800,030.0 32,800,030.0 32,800,030.0

Had Pasaran semasa XT Stablecoin XTUSD ialah $ 32.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XTUSD ialah 32.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 32800030.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.81M.