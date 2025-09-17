XTblock (XTT-B20) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.584553$ 0.584553 $ 0.584553 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.53% Perubahan Harga (7D) +4.56% Perubahan Harga (7D) +4.56%

XTblock (XTT-B20) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XTT-B20 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XTT-B20 sepanjang masa ialah $ 0.584553, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XTT-B20 telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan +4.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XTblock (XTT-B20) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.60K$ 20.60K $ 20.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K Bekalan Peredaran 165.87M 165.87M 165.87M Jumlah Bekalan 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Had Pasaran semasa XTblock ialah $ 20.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XTT-B20 ialah 165.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 350000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.46K.