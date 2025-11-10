Xtreme Gains Only Harga Hari Ini

Harga langsung Xtreme Gains Only (XGO) hari ini ialah $ 0.00011513, dengan 4.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XGO kepada USD penukaran adalah $ 0.00011513 setiap XGO.

Xtreme Gains Only kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 92,357, dengan bekalan edaran sebanyak 802.19M XGO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XGO didagangkan antara $ 0.00011006 (rendah) dan $ 0.00011513 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00024437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005413.

Dalam prestasi jangka pendek, XGO dipindahkan +0.98% dalam sejam terakhir dan -10.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xtreme Gains Only (XGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.36K$ 92.36K $ 92.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.36K$ 92.36K $ 92.36K Bekalan Peredaran 802.19M 802.19M 802.19M Jumlah Bekalan 802,187,986.34 802,187,986.34 802,187,986.34

Had Pasaran semasa Xtreme Gains Only ialah $ 92.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XGO ialah 802.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 802187986.34. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.36K.