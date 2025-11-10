XVGARB Harga Hari Ini

Harga langsung XVGARB (XVGARB) hari ini ialah $ 0.00000303, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XVGARB kepada USD penukaran adalah $ 0.00000303 setiap XVGARB.

XVGARB kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,604.91, dengan bekalan edaran sebanyak 3.50B XVGARB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XVGARB didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001048, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000264.

Dalam prestasi jangka pendek, XVGARB dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XVGARB (XVGARB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Bekalan Peredaran 3.50B 3.50B 3.50B Jumlah Bekalan 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

