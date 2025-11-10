XVGAVA Harga Hari Ini

Harga langsung XVGAVA (XVGAVA) hari ini ialah $ 0.00000361, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XVGAVA kepada USD penukaran adalah $ 0.00000361 setiap XVGAVA.

XVGAVA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 36,104, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B XVGAVA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XVGAVA didagangkan antara $ 0.0000036 (rendah) dan $ 0.00000361 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000914, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000317.

Dalam prestasi jangka pendek, XVGAVA dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan -2.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XVGAVA (XVGAVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XVGAVA ialah $ 36.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XVGAVA ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.10K.