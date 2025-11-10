XVGBASE Harga Hari Ini

Harga langsung XVGBASE (XVGBASE) hari ini ialah --, dengan 5.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XVGBASE kepada USD penukaran adalah -- setiap XVGBASE.

XVGBASE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 423,379, dengan bekalan edaran sebanyak 9.95B XVGBASE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XVGBASE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, XVGBASE dipindahkan +2.20% dalam sejam terakhir dan -33.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XVGBASE (XVGBASE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 423.38K$ 423.38K $ 423.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 423.38K$ 423.38K $ 423.38K Bekalan Peredaran 9.95B 9.95B 9.95B Jumlah Bekalan 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

