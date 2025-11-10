XVGSON Harga Hari Ini

Harga langsung XVGSON (XVGSON) hari ini ialah $ 0.00000219, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XVGSON kepada USD penukaran adalah $ 0.00000219 setiap XVGSON.

XVGSON kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 21,879, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B XVGSON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XVGSON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000479, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000218.

Dalam prestasi jangka pendek, XVGSON dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XVGSON (XVGSON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa XVGSON ialah $ 21.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XVGSON ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.88K.