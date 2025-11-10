XVGZKE Harga Hari Ini

Harga langsung XVGZKE (XVGZKE) hari ini ialah $ 0.00000507, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XVGZKE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000507 setiap XVGZKE.

XVGZKE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 50,721, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B XVGZKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XVGZKE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000711, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000254.

Dalam prestasi jangka pendek, XVGZKE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +8.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

XVGZKE (XVGZKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

