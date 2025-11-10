Xwawa Harga Hari Ini

Harga langsung Xwawa (XWAWA) hari ini ialah $ 0.00026947, dengan 16.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XWAWA kepada USD penukaran adalah $ 0.00026947 setiap XWAWA.

Xwawa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 269,472, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B XWAWA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XWAWA didagangkan antara $ 0.00023198 (rendah) dan $ 0.00026936 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00137407, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009006.

Dalam prestasi jangka pendek, XWAWA dipindahkan +0.96% dalam sejam terakhir dan +20.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Xwawa (XWAWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 269.47K$ 269.47K $ 269.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 269.47K$ 269.47K $ 269.47K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Xwawa ialah $ 269.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XWAWA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.47K.