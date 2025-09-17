xWIN Finance (XWIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02919926 $ 0.02919926 $ 0.02919926 24J Rendah $ 0.03032966 $ 0.03032966 $ 0.03032966 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02919926$ 0.02919926 $ 0.02919926 24J Tinggi $ 0.03032966$ 0.03032966 $ 0.03032966 Sepanjang Masa $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +1.80% Perubahan Harga (7D) +6.91% Perubahan Harga (7D) +6.91%

xWIN Finance (XWIN) harga masa nyata ialah $0.02990248. Sepanjang 24 jam yang lalu, XWIN didagangkan antara $ 0.02919926 rendah dan $ 0.03032966 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XWIN sepanjang masa ialah $ 10.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XWIN telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +1.80% dalam 24 jam dan +6.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xWIN Finance (XWIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 428.70K$ 428.70K $ 428.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Bekalan Peredaran 14.34M 14.34M 14.34M Jumlah Bekalan 61,000,000.0 61,000,000.0 61,000,000.0

Had Pasaran semasa xWIN Finance ialah $ 428.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XWIN ialah 14.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 61000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.82M.