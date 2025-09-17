Lagi Mengenai XWIN

xWIN Finance Logo

xWIN Finance Harga (XWIN)

Tidak tersenarai

1 XWIN ke USD Harga Langsung:

$0.02990248
$0.02990248$0.02990248
+1.70%1D
USD
xWIN Finance (XWIN) Carta Harga Langsung
xWIN Finance (XWIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02919926
$ 0.02919926$ 0.02919926
24J Rendah
$ 0.03032966
$ 0.03032966$ 0.03032966
24J Tinggi

$ 0.02919926
$ 0.02919926$ 0.02919926

$ 0.03032966
$ 0.03032966$ 0.03032966

$ 10.61
$ 10.61$ 10.61

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+1.80%

+6.91%

+6.91%

xWIN Finance (XWIN) harga masa nyata ialah $0.02990248. Sepanjang 24 jam yang lalu, XWIN didagangkan antara $ 0.02919926 rendah dan $ 0.03032966 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XWIN sepanjang masa ialah $ 10.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XWIN telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +1.80% dalam 24 jam dan +6.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

xWIN Finance (XWIN) Maklumat Pasaran

$ 428.70K
$ 428.70K$ 428.70K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

14.34M
14.34M 14.34M

61,000,000.0
61,000,000.0 61,000,000.0

Had Pasaran semasa xWIN Finance ialah $ 428.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XWIN ialah 14.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 61000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.82M.

xWIN Finance (XWIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga xWIN Finance kepada USD adalah $ +0.00052819.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga xWIN Finance kepada USD adalah $ +0.0126729670.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga xWIN Finance kepada USD adalah $ +0.0207924801.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga xWIN Finance kepada USD adalah $ +0.015053316441420671.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00052819+1.80%
30 Hari$ +0.0126729670+42.38%
60 Hari$ +0.0207924801+69.53%
90 Hari$ +0.015053316441420671+101.37%

Apakah itu xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

xWIN Finance (XWIN) Sumber

Laman Web Rasmi

xWIN Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai xWIN Finance (XWIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset xWIN Finance (XWIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk xWIN Finance.

Semak xWIN Finance ramalan harga sekarang!

XWIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik xWIN Finance (XWIN)

Memahami tokenomik xWIN Finance (XWIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XWIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai xWIN Finance (XWIN)

Berapakah nilai xWIN Finance (XWIN) hari ini?
Harga langsung XWIN dalam USD ialah 0.02990248 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XWIN ke USD?
Harga semasa XWIN ke USD ialah $ 0.02990248. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran xWIN Finance?
Had pasaran untuk XWIN ialah $ 428.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XWIN?
Bekalan edaran XWIN ialah 14.34M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XWIN?
XWIN mencapai harga ATH sebanyak 10.61 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XWIN?
XWIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan XWIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XWINialah -- USD.
Adakah XWIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
XWIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XWINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
xWIN Finance (XWIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

