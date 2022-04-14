Tokenomik Xybertic (XYB)
Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd.
Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem.
We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly.
By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.
Xybertic (XYB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Xybertic (XYB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Xybertic (XYB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Xybertic (XYB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token XYB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token XYB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik XYB, terokai XYB harga langsung token!
