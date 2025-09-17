XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00311099$ 0.00311099 $ 0.00311099 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +18.02% Perubahan Harga (7D) +18.02%

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XYRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XYRA sepanjang masa ialah $ 0.00311099, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XYRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K Bekalan Peredaran 489.76M 489.76M 489.76M Jumlah Bekalan 999,978,812.472413 999,978,812.472413 999,978,812.472413

Had Pasaran semasa XyraDAO by VIRTUALS ialah $ 9.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XYRA ialah 489.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999978812.472413. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.68K.