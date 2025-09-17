XyraDAO by VIRTUALS Harga (XYRA)
+18.02%
+18.02%
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, XYRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XYRA sepanjang masa ialah $ 0.00311099, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, XYRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa XyraDAO by VIRTUALS ialah $ 9.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XYRA ialah 489.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999978812.472413. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.68K.
Pada hari ini, perubahan harga XyraDAO by VIRTUALS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga XyraDAO by VIRTUALS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga XyraDAO by VIRTUALS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga XyraDAO by VIRTUALS kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+13.92%
|60 Hari
|$ 0
|-14.93%
|90 Hari
|$ 0
|--
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
