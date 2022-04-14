Tokenomik XyraDAO by VIRTUALS (XYRA)
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Maklumat
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem.
$XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand.
🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries.
🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem.
🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement.
How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion.
Meet the Team
XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XyraDAO by VIRTUALS (XYRA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik XyraDAO by VIRTUALS (XYRA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token XYRA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token XYRA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik XYRA, terokai XYRA harga langsung token!
Penafian
