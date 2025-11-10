Y U NO Harga Hari Ini

Harga langsung Y U NO (YUNO) hari ini ialah --, dengan 2.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YUNO kepada USD penukaran adalah -- setiap YUNO.

Y U NO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,577.3, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M YUNO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YUNO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, YUNO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Y U NO (YUNO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,953,814.170939 999,953,814.170939 999,953,814.170939

Had Pasaran semasa Y U NO ialah $ 5.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUNO ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999953814.170939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.58K.