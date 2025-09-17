Y2K (Y2K) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 Harga Terendah $ 0.00139176$ 0.00139176 $ 0.00139176 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -3.30% Perubahan Harga (7D) -3.30%

Y2K (Y2K) harga masa nyata ialah $0.0026583. Sepanjang 24 jam yang lalu, Y2K didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Y2K sepanjang masa ialah $ 6.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139176.

Dari segi prestasi jangka pendek, Y2K telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -3.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Y2K (Y2K) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K Bekalan Peredaran 7.84M 7.84M 7.84M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Y2K ialah $ 20.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Y2K ialah 7.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.17K.