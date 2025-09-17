Y8U (Y8U) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00198324 24J Tinggi $ 0.00203729 Sepanjang Masa $ 0.111159 Harga Terendah $ 0.00110598 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -2.38% Perubahan Harga (7D) -3.36%

Y8U (Y8U) harga masa nyata ialah $0.0019887. Sepanjang 24 jam yang lalu, Y8U didagangkan antara $ 0.00198324 rendah dan $ 0.00203729 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Y8U sepanjang masa ialah $ 0.111159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110598.

Dari segi prestasi jangka pendek, Y8U telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -2.38% dalam 24 jam dan -3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Y8U (Y8U) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 581.98K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 581.98K Bekalan Peredaran 293.10M Jumlah Bekalan 293,097,684.0

Had Pasaran semasa Y8U ialah $ 581.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Y8U ialah 293.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 293097684.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 581.98K.