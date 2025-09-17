Lagi Mengenai Y8U

$0.00198769
-2.30%1D
Y8U (Y8U) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:30:32 (UTC+8)

Y8U (Y8U) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00198324
24J Rendah
$ 0.00203729
24J Tinggi

$ 0.00198324
$ 0.00203729
$ 0.111159
$ 0.00110598
+0.00%

-2.38%

-3.36%

-3.36%

Y8U (Y8U) harga masa nyata ialah $0.0019887. Sepanjang 24 jam yang lalu, Y8U didagangkan antara $ 0.00198324 rendah dan $ 0.00203729 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Y8U sepanjang masa ialah $ 0.111159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110598.

Dari segi prestasi jangka pendek, Y8U telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -2.38% dalam 24 jam dan -3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Y8U (Y8U) Maklumat Pasaran

$ 581.98K
--
$ 581.98K
293.10M
293,097,684.0
Had Pasaran semasa Y8U ialah $ 581.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Y8U ialah 293.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 293097684.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 581.98K.

Y8U (Y8U) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Y8U kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Y8U kepada USD adalah $ +0.0001593235.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Y8U kepada USD adalah $ +0.0011355274.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Y8U kepada USD adalah $ +0.0003694859073177819.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.38%
30 Hari$ +0.0001593235+8.01%
60 Hari$ +0.0011355274+57.10%
90 Hari$ +0.0003694859073177819+22.82%

Apakah itu Y8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Y8U Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Y8U (Y8U) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Y8U (Y8U) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Y8U.

Semak Y8U ramalan harga sekarang!

Y8U kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Y8U (Y8U)

Memahami tokenomik Y8U (Y8U) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token Y8U dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Y8U (Y8U)

Berapakah nilai Y8U (Y8U) hari ini?
Harga langsung Y8U dalam USD ialah 0.0019887 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa Y8U ke USD?
Harga semasa Y8U ke USD ialah $ 0.0019887. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Y8U?
Had pasaran untuk Y8U ialah $ 581.98K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran Y8U?
Bekalan edaran Y8U ialah 293.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) Y8U?
Y8U mencapai harga ATH sebanyak 0.111159 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa Y8U?
Y8U melihat harga ATL sebanyak 0.00110598 USD.
Berapakah jumlah dagangan Y8U?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk Y8Uialah -- USD.
Adakah Y8U akan naik lebih tinggi tahun ini?
Y8U mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Y8Uramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:30:32 (UTC+8)

Y8U (Y8U) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

