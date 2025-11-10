BursaDEX+
Harga Y8U AI langsung hari ini ialah 0.01327413 USD.Y8U modal pasaran ialah 1,327,413 USD. Jejaki masa nyata Y8U kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai Y8U

Maklumat Harga Y8U

Apakah Y8U

Laman Web Rasmi Y8U

Tokenomik Y8U

Ramalan Harga Y8U

Y8U AI Logo

Y8U AI Harga (Y8U)

Tidak tersenarai

1 Y8U ke USD Harga Langsung:

$0.01327413
$0.01327413$0.01327413
0.00%1D
USD
Y8U AI (Y8U) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:23:42 (UTC+8)

Y8U AI Harga Hari Ini

Harga langsung Y8U AI (Y8U) hari ini ialah $ 0.01327413, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa Y8U kepada USD penukaran adalah $ 0.01327413 setiap Y8U.

Y8U AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,327,413, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M Y8U. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Y8U didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.052433, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00291619.

Dalam prestasi jangka pendek, Y8U dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Y8U AI (Y8U) Maklumat Pasaran

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Y8U AI ialah $ 1.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Y8U ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.

Y8U AI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.052433
$ 0.052433$ 0.052433

$ 0.00291619
$ 0.00291619$ 0.00291619

--

--

0.00%

0.00%

Y8U AI (Y8U) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Y8U AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Y8U AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Y8U AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Y8U AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Y8U AI

Y8U AI (Y8U) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran Y8U pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Y8U AI (Y8U) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Y8U AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Y8U AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk Y8U ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Y8U AI Ramalan Harga.

Apakah itu Y8U AI (Y8U)

Y8U AI is a groundbreaking native decentralized protocol engineered on the Humans blockchain, revolutionizing how personal data fuels artificial intelligence in a privacy-first world. At its core, Y8U AI merges content-addressable storage—think IPFS-like efficiency for immutable data anchoring—with smart contract-based consent management, empowering users with granular control over their digital essence. Users encode their unique traits, from voice recordings and facial scans to biometric patterns and behavioral data, as protected data NFTs. These aren't just collectibles; they're fortified vaults of personal IP, where every byte is yours to govern. AI Miners, distributed nodes in the network, can only access and process this data with explicit, revocable consent via on-chain smart contracts, ensuring ethical AI training without the creepy surveillance vibes of centralized giants. The project tackles the AI data hunger head-on: while models like GPT or Stable Diffusion guzzle petabytes of scraped internet slop, Y8U AI flips the script, creating a symbiotic ecosystem where individuals monetize their traits willingly, fostering diverse, bias-resistant AI evolution. It's not just tech; it's a manifesto for data sovereignty in the age of sentience-seeking machines, where your likeness isn't commodified but celebrated as a cornerstone of collective intelligence. (428 characters—wait, let's expand: Imagine a world where your laugh or your gaze isn't fodder for faceless corps but a tradable asset in a decentralized bazaar, driving AI that mirrors humanity's mosaic without erasing its edges.)

Y8U AI (Y8U) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Y8U AI

Berapakah nilai 1 Y8U AI pada tahun 2030?
Jika Y8U AI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Y8U AI berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:23:42 (UTC+8)

