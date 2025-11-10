Tokenomik Y8U AI (Y8U)

Tokenomik Y8U AI (Y8U)

Lihat cerapan utama tentang Y8U AI (Y8U), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:33:46 (UTC+8)
USD

Y8U AI (Y8U) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Y8U AI (Y8U), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.052433
$ 0.052433$ 0.052433
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00291619
$ 0.00291619$ 0.00291619
Harga Semasa:
$ 0.01327413
$ 0.01327413$ 0.01327413

Y8U AI (Y8U) Maklumat

Y8U AI is a groundbreaking native decentralized protocol engineered on the Humans blockchain, revolutionizing how personal data fuels artificial intelligence in a privacy-first world. At its core, Y8U AI merges content-addressable storage—think IPFS-like efficiency for immutable data anchoring—with smart contract-based consent management, empowering users with granular control over their digital essence. Users encode their unique traits, from voice recordings and facial scans to biometric patterns and behavioral data, as protected data NFTs. These aren't just collectibles; they're fortified vaults of personal IP, where every byte is yours to govern. AI Miners, distributed nodes in the network, can only access and process this data with explicit, revocable consent via on-chain smart contracts, ensuring ethical AI training without the creepy surveillance vibes of centralized giants. The project tackles the AI data hunger head-on: while models like GPT or Stable Diffusion guzzle petabytes of scraped internet slop, Y8U AI flips the script, creating a symbiotic ecosystem where individuals monetize their traits willingly, fostering diverse, bias-resistant AI evolution. It's not just tech; it's a manifesto for data sovereignty in the age of sentience-seeking machines, where your likeness isn't commodified but celebrated as a cornerstone of collective intelligence. (428 characters—wait, let's expand: Imagine a world where your laugh or your gaze isn't fodder for faceless corps but a tradable asset in a decentralized bazaar, driving AI that mirrors humanity's mosaic without erasing its edges.)

Laman Web Rasmi:
https://y8uai.pro/

Tokenomik Y8U AI (Y8U): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Y8U AI (Y8U) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token Y8U yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token Y8U yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik Y8U, terokai Y8U harga langsung token!

Y8U Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju Y8U? Halaman ramalan harga Y8U kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi