Tokenomik Y8U AI (Y8U)
Y8U AI (Y8U) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Y8U AI (Y8U), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Y8U AI (Y8U) Maklumat
Y8U AI is a groundbreaking native decentralized protocol engineered on the Humans blockchain, revolutionizing how personal data fuels artificial intelligence in a privacy-first world. At its core, Y8U AI merges content-addressable storage—think IPFS-like efficiency for immutable data anchoring—with smart contract-based consent management, empowering users with granular control over their digital essence. Users encode their unique traits, from voice recordings and facial scans to biometric patterns and behavioral data, as protected data NFTs. These aren't just collectibles; they're fortified vaults of personal IP, where every byte is yours to govern. AI Miners, distributed nodes in the network, can only access and process this data with explicit, revocable consent via on-chain smart contracts, ensuring ethical AI training without the creepy surveillance vibes of centralized giants. The project tackles the AI data hunger head-on: while models like GPT or Stable Diffusion guzzle petabytes of scraped internet slop, Y8U AI flips the script, creating a symbiotic ecosystem where individuals monetize their traits willingly, fostering diverse, bias-resistant AI evolution. It's not just tech; it's a manifesto for data sovereignty in the age of sentience-seeking machines, where your likeness isn't commodified but celebrated as a cornerstone of collective intelligence. (428 characters—wait, let's expand: Imagine a world where your laugh or your gaze isn't fodder for faceless corps but a tradable asset in a decentralized bazaar, driving AI that mirrors humanity's mosaic without erasing its edges.)
Tokenomik Y8U AI (Y8U): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Y8U AI (Y8U) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token Y8U yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token Y8U yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik Y8U, terokai Y8U harga langsung token!
Y8U Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju Y8U? Halaman ramalan harga Y8U kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian