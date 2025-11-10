Yachts Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Yachts Coin (YTC) hari ini ialah $ 0.00007739, dengan 12.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YTC kepada USD penukaran adalah $ 0.00007739 setiap YTC.

Yachts Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 77,121, dengan bekalan edaran sebanyak 999.91M YTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YTC didagangkan antara $ 0.00006769 (rendah) dan $ 0.00007755 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01146773, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000564.

Dalam prestasi jangka pendek, YTC dipindahkan +1.07% dalam sejam terakhir dan -8.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yachts Coin (YTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.12K$ 77.12K $ 77.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.12K$ 77.12K $ 77.12K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,905,365.837744 999,905,365.837744 999,905,365.837744

Had Pasaran semasa Yachts Coin ialah $ 77.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YTC ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999905365.837744. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.12K.