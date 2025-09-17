YadaCoin (YDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00865257 $ 0.00865257 $ 0.00865257 24J Rendah $ 0.0090705 $ 0.0090705 $ 0.0090705 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00865257$ 0.00865257 $ 0.00865257 24J Tinggi $ 0.0090705$ 0.0090705 $ 0.0090705 Sepanjang Masa $ 0.056828$ 0.056828 $ 0.056828 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) +2.38% Perubahan Harga (7D) -11.34% Perubahan Harga (7D) -11.34%

YadaCoin (YDA) harga masa nyata ialah $0.00898498. Sepanjang 24 jam yang lalu, YDA didagangkan antara $ 0.00865257 rendah dan $ 0.0090705 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YDA sepanjang masa ialah $ 0.056828, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YDA telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, +2.38% dalam 24 jam dan -11.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YadaCoin (YDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 157.46K$ 157.46K $ 157.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.69K$ 188.69K $ 188.69K Bekalan Peredaran 17.52M 17.52M 17.52M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa YadaCoin ialah $ 157.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YDA ialah 17.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.69K.