Yadom Hongthai (YADOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001955 $ 0.00001955 $ 0.00001955 24J Rendah $ 0.00002005 $ 0.00002005 $ 0.00002005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001955$ 0.00001955 $ 0.00001955 24J Tinggi $ 0.00002005$ 0.00002005 $ 0.00002005 Sepanjang Masa $ 0.00029953$ 0.00029953 $ 0.00029953 Harga Terendah $ 0.00001951$ 0.00001951 $ 0.00001951 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.11% Perubahan Harga (7D) -9.51% Perubahan Harga (7D) -9.51%

Yadom Hongthai (YADOM) harga masa nyata ialah $0.00001977. Sepanjang 24 jam yang lalu, YADOM didagangkan antara $ 0.00001955 rendah dan $ 0.00002005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YADOM sepanjang masa ialah $ 0.00029953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001951.

Dari segi prestasi jangka pendek, YADOM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan -9.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yadom Hongthai (YADOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Bekalan Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Jumlah Bekalan 999,786,885.869069 999,786,885.869069 999,786,885.869069

Had Pasaran semasa Yadom Hongthai ialah $ 19.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YADOM ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999786885.869069. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.77K.