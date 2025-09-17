Lagi Mengenai YADOM

Yadom Hongthai Logo

Yadom Hongthai Harga (YADOM)

Tidak tersenarai

1 YADOM ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.10%1D
USD
Yadom Hongthai (YADOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:01:22 (UTC+8)

Yadom Hongthai (YADOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001955
$ 0.00001955$ 0.00001955
24J Rendah
$ 0.00002005
$ 0.00002005$ 0.00002005
24J Tinggi

$ 0.00001955
$ 0.00001955$ 0.00001955

$ 0.00002005
$ 0.00002005$ 0.00002005

$ 0.00029953
$ 0.00029953$ 0.00029953

$ 0.00001951
$ 0.00001951$ 0.00001951

--

+0.11%

-9.51%

-9.51%

Yadom Hongthai (YADOM) harga masa nyata ialah $0.00001977. Sepanjang 24 jam yang lalu, YADOM didagangkan antara $ 0.00001955 rendah dan $ 0.00002005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YADOM sepanjang masa ialah $ 0.00029953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001951.

Dari segi prestasi jangka pendek, YADOM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.11% dalam 24 jam dan -9.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yadom Hongthai (YADOM) Maklumat Pasaran

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

--
----

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

999.79M
999.79M 999.79M

999,786,885.869069
999,786,885.869069 999,786,885.869069

Had Pasaran semasa Yadom Hongthai ialah $ 19.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YADOM ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999786885.869069. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.77K.

Yadom Hongthai (YADOM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yadom Hongthai kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yadom Hongthai kepada USD adalah $ -0.0000044433.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yadom Hongthai kepada USD adalah $ -0.0000088880.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yadom Hongthai kepada USD adalah $ -0.00008176044172497024.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.11%
30 Hari$ -0.0000044433-22.47%
60 Hari$ -0.0000088880-44.95%
90 Hari$ -0.00008176044172497024-80.52%

Apakah itu Yadom Hongthai (YADOM)

$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.

Yadom Hongthai (YADOM) Sumber

Laman Web Rasmi

Yadom Hongthai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yadom Hongthai (YADOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yadom Hongthai (YADOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yadom Hongthai.

Semak Yadom Hongthai ramalan harga sekarang!

YADOM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yadom Hongthai (YADOM)

Memahami tokenomik Yadom Hongthai (YADOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YADOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yadom Hongthai (YADOM)

Berapakah nilai Yadom Hongthai (YADOM) hari ini?
Harga langsung YADOM dalam USD ialah 0.00001977 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YADOM ke USD?
Harga semasa YADOM ke USD ialah $ 0.00001977. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yadom Hongthai?
Had pasaran untuk YADOM ialah $ 19.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YADOM?
Bekalan edaran YADOM ialah 999.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YADOM?
YADOM mencapai harga ATH sebanyak 0.00029953 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YADOM?
YADOM melihat harga ATL sebanyak 0.00001951 USD.
Berapakah jumlah dagangan YADOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YADOMialah -- USD.
Adakah YADOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
YADOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YADOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:01:22 (UTC+8)

