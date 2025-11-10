BursaDEX+
Harga Yagi The Unbothered langsung hari ini ialah 0.00000876 USD.YAGI modal pasaran ialah 8,771.07 USD. Jejaki masa nyata YAGI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai YAGI

Maklumat Harga YAGI

Apakah YAGI

Laman Web Rasmi YAGI

Tokenomik YAGI

Ramalan Harga YAGI

Yagi The Unbothered Harga (YAGI)

1 YAGI ke USD Harga Langsung:

+4.00%1D
Yagi The Unbothered (YAGI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:45:44 (UTC+8)

Yagi The Unbothered Harga Hari Ini

Harga langsung Yagi The Unbothered (YAGI) hari ini ialah $ 0.00000876, dengan 4.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YAGI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000876 setiap YAGI.

Yagi The Unbothered kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,771.07, dengan bekalan edaran sebanyak 999.56M YAGI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YAGI didagangkan antara $ 0.00000838 (rendah) dan $ 0.00000883 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00140152, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000736.

Dalam prestasi jangka pendek, YAGI dipindahkan -0.77% dalam sejam terakhir dan -18.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yagi The Unbothered (YAGI) Maklumat Pasaran

$ 8.77K
$ 8.77K

$ 8.77K
$ 8.77K

999.56M
999.56M

999,557,243.050194
999,557,243.050194

Had Pasaran semasa Yagi The Unbothered ialah $ 8.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAGI ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999557243.050194. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.77K.

Yagi The Unbothered Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000838
$ 0.00000838
24J Rendah
$ 0.00000883
$ 0.00000883
24J Tinggi

$ 0.00000838
$ 0.00000838

$ 0.00000883
$ 0.00000883

$ 0.00140152
$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736

-0.77%

+4.08%

-18.33%

-18.33%

Yagi The Unbothered (YAGI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yagi The Unbothered kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yagi The Unbothered kepada USD adalah $ -0.0000028308.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yagi The Unbothered kepada USD adalah $ -0.0000022753.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yagi The Unbothered kepada USD adalah $ -0.0008528117837679797.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.08%
30 Hari$ -0.0000028308-32.31%
60 Hari$ -0.0000022753-25.97%
90 Hari$ -0.0008528117837679797-98.98%

Ramalan Harga untuk Yagi The Unbothered

Yagi The Unbothered (YAGI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran YAGI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Yagi The Unbothered (YAGI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Yagi The Unbothered berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Yagi The Unbothered yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk YAGI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Yagi The Unbothered Ramalan Harga.

Apakah itu Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yagi The Unbothered (YAGI) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yagi The Unbothered

Berapakah nilai 1 Yagi The Unbothered pada tahun 2030?
Jika Yagi The Unbothered berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Yagi The Unbothered berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:45:44 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.04413
$0.04413

$0.1086
$0.1086

$0.00000000000420
$0.00000000000420

$0.000003800
$0.000003800

$0.012907
$0.012907

$0.00357
$0.00357

$1.834
$1.834

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.