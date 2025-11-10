Yagi The Unbothered Harga Hari Ini

Harga langsung Yagi The Unbothered (YAGI) hari ini ialah $ 0.00000876, dengan 4.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YAGI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000876 setiap YAGI.

Yagi The Unbothered kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,771.07, dengan bekalan edaran sebanyak 999.56M YAGI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YAGI didagangkan antara $ 0.00000838 (rendah) dan $ 0.00000883 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00140152, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000736.

Dalam prestasi jangka pendek, YAGI dipindahkan -0.77% dalam sejam terakhir dan -18.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yagi The Unbothered (YAGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Bekalan Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Jumlah Bekalan 999,557,243.050194 999,557,243.050194 999,557,243.050194

Had Pasaran semasa Yagi The Unbothered ialah $ 8.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAGI ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999557243.050194. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.77K.