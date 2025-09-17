Yait Siu (YAIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.001563 $ 0.001563 $ 0.001563 24J Rendah $ 0.00159094 $ 0.00159094 $ 0.00159094 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.001563$ 0.001563 $ 0.001563 24J Tinggi $ 0.00159094$ 0.00159094 $ 0.00159094 Sepanjang Masa $ 0.00190606$ 0.00190606 $ 0.00190606 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -1.17% Perubahan Harga (7D) -10.67% Perubahan Harga (7D) -10.67%

Yait Siu (YAIT) harga masa nyata ialah $0.00157226. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAIT didagangkan antara $ 0.001563 rendah dan $ 0.00159094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAIT sepanjang masa ialah $ 0.00190606, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAIT telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -1.17% dalam 24 jam dan -10.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yait Siu (YAIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,737.753317 999,998,737.753317 999,998,737.753317

Had Pasaran semasa Yait Siu ialah $ 1.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAIT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998737.753317. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.57M.