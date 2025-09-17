Yaku (YAKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00111903 $ 0.00111903 $ 0.00111903 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00111903$ 0.00111903 $ 0.00111903 Sepanjang Masa $ 0.06482$ 0.06482 $ 0.06482 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +12.40% Perubahan Harga (7D) +3.83% Perubahan Harga (7D) +3.83%

Yaku (YAKU) harga masa nyata ialah $0.00109327. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAKU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00111903 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAKU sepanjang masa ialah $ 0.06482, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAKU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +12.40% dalam 24 jam dan +3.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yaku (YAKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 541.49K$ 541.49K $ 541.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 546.64K$ 546.64K $ 546.64K Bekalan Peredaran 495.29M 495.29M 495.29M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Yaku ialah $ 541.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAKU ialah 495.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 546.64K.