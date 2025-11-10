Yakushima Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Yakushima Inu (YAKU) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YAKU kepada USD penukaran adalah -- setiap YAKU.

Yakushima Inu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,348, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B YAKU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YAKU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000332, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, YAKU dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yakushima Inu (YAKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

