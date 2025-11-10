YAKUZAI Harga Hari Ini

Harga langsung YAKUZAI (VYBE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VYBE kepada USD penukaran adalah -- setiap VYBE.

YAKUZAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,153, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M VYBE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VYBE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VYBE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YAKUZAI (VYBE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Had Pasaran semasa YAKUZAI ialah $ 32.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VYBE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998487.6229811. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.15K.