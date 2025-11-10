Tokenomik YAKUZAI (VYBE)

Tokenomik YAKUZAI (VYBE)

Lihat cerapan utama tentang YAKUZAI (VYBE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
2025-11-10
YAKUZAI (VYBE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk YAKUZAI (VYBE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.15K
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 32.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
YAKUZAI (VYBE) Maklumat

YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era.

Laman Web Rasmi:
https://www.yakuzai.ai/

Tokenomik YAKUZAI (VYBE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik YAKUZAI (VYBE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VYBE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VYBE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VYBE, terokai VYBE harga langsung token!

VYBE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VYBE? Halaman ramalan harga VYBE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

