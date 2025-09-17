YAM (YAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02404492 $ 0.02404492 $ 0.02404492 24J Rendah $ 0.02787346 $ 0.02787346 $ 0.02787346 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02404492$ 0.02404492 $ 0.02404492 24J Tinggi $ 0.02787346$ 0.02787346 $ 0.02787346 Sepanjang Masa $ 41.4$ 41.4 $ 41.4 Harga Terendah $ 0.01749218$ 0.01749218 $ 0.01749218 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -6.05% Perubahan Harga (7D) -5.28% Perubahan Harga (7D) -5.28%

YAM (YAM) harga masa nyata ialah $0.02556193. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAM didagangkan antara $ 0.02404492 rendah dan $ 0.02787346 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAM sepanjang masa ialah $ 41.4, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01749218.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAM telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -6.05% dalam 24 jam dan -5.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

YAM (YAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 377.93K$ 377.93K $ 377.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 387.48K$ 387.48K $ 387.48K Bekalan Peredaran 14.79M 14.79M 14.79M Jumlah Bekalan 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744

Had Pasaran semasa YAM ialah $ 377.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAM ialah 14.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15164602.98056744. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 387.48K.