Yann LeCoin (YANN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00116108$ 0.00116108 $ 0.00116108 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.52% Perubahan Harga (7D) +12.48% Perubahan Harga (7D) +12.48%

Yann LeCoin (YANN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YANN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YANN sepanjang masa ialah $ 0.00116108, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YANN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.52% dalam 24 jam dan +12.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yann LeCoin (YANN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.86K$ 30.86K $ 30.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.86K$ 30.86K $ 30.86K Bekalan Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Jumlah Bekalan 999,315,388.208766 999,315,388.208766 999,315,388.208766

Had Pasaran semasa Yann LeCoin ialah $ 30.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YANN ialah 999.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999315388.208766. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.86K.