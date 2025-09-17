yap (YAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00709958 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -5.64%

yap (YAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAP sepanjang masa ialah $ 0.00709958, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -5.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

yap (YAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.77K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.77K Bekalan Peredaran 999.98M Jumlah Bekalan 999,981,417.020526

Had Pasaran semasa yap ialah $ 49.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAP ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999981417.020526. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.77K.