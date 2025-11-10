YAPE Harga Hari Ini

Harga langsung YAPE (YAPE) hari ini ialah $ 0.00608782, dengan 0.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YAPE kepada USD penukaran adalah $ 0.00608782 setiap YAPE.

YAPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 114,727, dengan bekalan edaran sebanyak 18.85M YAPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YAPE didagangkan antara $ 0.00603744 (rendah) dan $ 0.00611993 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.087726, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00564596.

Dalam prestasi jangka pendek, YAPE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

YAPE (YAPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.73K$ 114.73K $ 114.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.73K$ 114.73K $ 114.73K Bekalan Peredaran 18.85M 18.85M 18.85M Jumlah Bekalan 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Had Pasaran semasa YAPE ialah $ 114.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAPE ialah 18.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18845271.61203556. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.73K.