Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.
Tokenomik YAPSTER (YAPSTER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik YAPSTER (YAPSTER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token YAPSTER yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token YAPSTER yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik YAPSTER, terokai YAPSTER harga langsung token!
