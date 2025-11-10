Yara AI Harga Hari Ini

Harga langsung Yara AI (YARA) hari ini ialah --, dengan 25.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YARA kepada USD penukaran adalah -- setiap YARA.

Yara AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 275,998, dengan bekalan edaran sebanyak 778.52M YARA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YARA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00210461, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, YARA dipindahkan +3.06% dalam sejam terakhir dan -23.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yara AI (YARA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 276.00K$ 276.00K $ 276.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 308.42K$ 308.42K $ 308.42K Bekalan Peredaran 778.52M 778.52M 778.52M Jumlah Bekalan 869,976,430.0553913 869,976,430.0553913 869,976,430.0553913

