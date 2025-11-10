Tokenomik Yara AI (YARA)
Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.
Tokenomik Yara AI (YARA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Yara AI (YARA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token YARA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token YARA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik YARA, terokai YARA harga langsung token!
