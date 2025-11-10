Tokenomik Yara AI (YARA)

Tokenomik Yara AI (YARA)

Lihat cerapan utama tentang Yara AI (YARA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:56:37 (UTC+8)
USD

Yara AI (YARA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yara AI (YARA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 295.57K
Jumlah Bekalan:
$ 869.97M
Bekalan Edaran:
$ 779.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 329.97K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00210461
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00037929
Yara AI (YARA) Maklumat

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

Laman Web Rasmi:
https://yara.systems/

Tokenomik Yara AI (YARA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yara AI (YARA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YARA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YARA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YARA, terokai YARA harga langsung token!

YARA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YARA? Halaman ramalan harga YARA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

