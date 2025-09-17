Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,605.46 $ 4,605.46 $ 4,605.46 24J Rendah $ 4,718.66 $ 4,718.66 $ 4,718.66 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,605.46$ 4,605.46 $ 4,605.46 24J Tinggi $ 4,718.66$ 4,718.66 $ 4,718.66 Sepanjang Masa $ 5,145.85$ 5,145.85 $ 5,145.85 Harga Terendah $ 1,469.13$ 1,469.13 $ 1,469.13 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +2.26% Perubahan Harga (7D) +2.26%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) harga masa nyata ialah $4,673.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAYSTONE didagangkan antara $ 4,605.46 rendah dan $ 4,718.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAYSTONE sepanjang masa ialah $ 5,145.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,469.13.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAYSTONE telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Bekalan Peredaran 895.88 895.88 895.88 Jumlah Bekalan 895.2995488941783 895.2995488941783 895.2995488941783

Had Pasaran semasa Yay StakeStone Ether ialah $ 4.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAYSTONE ialah 895.88, dengan jumlah bekalan sebanyak 895.2995488941783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.19M.