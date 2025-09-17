Lagi Mengenai YAYSTONE

Yay StakeStone Ether Logo

Yay StakeStone Ether Harga (YAYSTONE)

Tidak tersenarai

1 YAYSTONE ke USD Harga Langsung:

$4,673.47
$4,673.47$4,673.47
-0.50%1D
mexc
USD
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:03:51 (UTC+8)

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,605.46
$ 4,605.46$ 4,605.46
24J Rendah
$ 4,718.66
$ 4,718.66$ 4,718.66
24J Tinggi

$ 4,605.46
$ 4,605.46$ 4,605.46

$ 4,718.66
$ 4,718.66$ 4,718.66

$ 5,145.85
$ 5,145.85$ 5,145.85

$ 1,469.13
$ 1,469.13$ 1,469.13

-0.70%

-0.57%

+2.26%

+2.26%

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) harga masa nyata ialah $4,673.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, YAYSTONE didagangkan antara $ 4,605.46 rendah dan $ 4,718.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YAYSTONE sepanjang masa ialah $ 5,145.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,469.13.

Dari segi prestasi jangka pendek, YAYSTONE telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Maklumat Pasaran

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

--
----

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

895.88
895.88 895.88

895.2995488941783
895.2995488941783 895.2995488941783

Had Pasaran semasa Yay StakeStone Ether ialah $ 4.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YAYSTONE ialah 895.88, dengan jumlah bekalan sebanyak 895.2995488941783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.19M.

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yay StakeStone Ether kepada USD adalah $ -27.141318451706.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yay StakeStone Ether kepada USD adalah $ +25.6984768360.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yay StakeStone Ether kepada USD adalah $ +1,242.7611975010.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yay StakeStone Ether kepada USD adalah $ +2,052.403567151064.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -27.141318451706-0.57%
30 Hari$ +25.6984768360+0.55%
60 Hari$ +1,242.7611975010+26.59%
90 Hari$ +2,052.403567151064+78.30%

Apakah itu Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Yay StakeStone Ether Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yay StakeStone Ether.

Semak Yay StakeStone Ether ramalan harga sekarang!

YAYSTONE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Memahami tokenomik Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YAYSTONE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Berapakah nilai Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) hari ini?
Harga langsung YAYSTONE dalam USD ialah 4,673.47 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YAYSTONE ke USD?
Harga semasa YAYSTONE ke USD ialah $ 4,673.47. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yay StakeStone Ether?
Had pasaran untuk YAYSTONE ialah $ 4.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YAYSTONE?
Bekalan edaran YAYSTONE ialah 895.88 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YAYSTONE?
YAYSTONE mencapai harga ATH sebanyak 5,145.85 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YAYSTONE?
YAYSTONE melihat harga ATL sebanyak 1,469.13 USD.
Berapakah jumlah dagangan YAYSTONE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YAYSTONEialah -- USD.
Adakah YAYSTONE akan naik lebih tinggi tahun ini?
YAYSTONE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YAYSTONEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:03:51 (UTC+8)

Penafian

