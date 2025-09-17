yBGT (YBGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 Harga Terendah $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

yBGT (YBGT) harga masa nyata ialah $4.31. Sepanjang 24 jam yang lalu, YBGT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YBGT sepanjang masa ialah $ 6.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.25.

Dari segi prestasi jangka pendek, YBGT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

yBGT (YBGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 872.58K$ 872.58K $ 872.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 872.58K$ 872.58K $ 872.58K Bekalan Peredaran 202.46K 202.46K 202.46K Jumlah Bekalan 202,462.74660219206 202,462.74660219206 202,462.74660219206

Had Pasaran semasa yBGT ialah $ 872.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YBGT ialah 202.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 202462.74660219206. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.58K.