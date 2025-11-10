Yee Harga Hari Ini

Harga langsung Yee (YEE) hari ini ialah $ 0.00003863, dengan 0.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YEE kepada USD penukaran adalah $ 0.00003863 setiap YEE.

Yee kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,317, dengan bekalan edaran sebanyak 965.92M YEE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YEE didagangkan antara $ 0.00003776 (rendah) dan $ 0.00003882 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00074577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003616.

Dalam prestasi jangka pendek, YEE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yee (YEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K Bekalan Peredaran 965.92M 965.92M 965.92M Jumlah Bekalan 965,918,147.265105 965,918,147.265105 965,918,147.265105

Had Pasaran semasa Yee ialah $ 37.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YEE ialah 965.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 965918147.265105. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.32K.