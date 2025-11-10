Yee Token Harga Hari Ini

Harga langsung Yee Token (YEE) hari ini ialah $ 0.00157311, dengan 4.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa YEE kepada USD penukaran adalah $ 0.00157311 setiap YEE.

Yee Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,569,244, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B YEE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, YEE didagangkan antara $ 0.00142939 (rendah) dan $ 0.00158014 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01400444, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018127.

Dalam prestasi jangka pendek, YEE dipindahkan +0.93% dalam sejam terakhir dan -13.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yee Token (YEE) Maklumat Pasaran

