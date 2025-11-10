Tokenomik Yee Token (YEE)

Tokenomik Yee Token (YEE)

Lihat cerapan utama tentang Yee Token (YEE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:33:55 (UTC+8)
USD

Yee Token (YEE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yee Token (YEE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01400444
$ 0.01400444$ 0.01400444
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00157267
$ 0.00157267$ 0.00157267

Yee Token (YEE) Maklumat

Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love.

The Yee Legend

[Filed by: Yee’s Archivist & Legal Representative]

There’s something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino’s entire launch plan.

Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee’s concept and selling it as his own.

The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure.

Yee’s official contract was filed in April 2023, right after Pepe’s surprise drop. This wasn’t timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected

Laman Web Rasmi:
https://yeetoken.vip/

Tokenomik Yee Token (YEE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yee Token (YEE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YEE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YEE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YEE, terokai YEE harga langsung token!

YEE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YEE? Halaman ramalan harga YEE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

