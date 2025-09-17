Apakah itu Yeet (YEET)

Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yeet (YEET) Sumber Laman Web Rasmi

Yeet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yeet (YEET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yeet (YEET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yeet.

Semak Yeet ramalan harga sekarang!

YEET kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Yeet (YEET)

Memahami tokenomik Yeet (YEET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YEET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yeet (YEET) Berapakah nilai Yeet (YEET) hari ini? Harga langsung YEET dalam USD ialah 0.00240283 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa YEET ke USD? $ 0.00240283 . Lihat Harga semasa YEET ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Yeet? Had pasaran untuk YEET ialah $ 1.53M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran YEET? Bekalan edaran YEET ialah 635.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YEET? YEET mencapai harga ATH sebanyak 0.02429735 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YEET? YEET melihat harga ATL sebanyak 0.00161123 USD . Berapakah jumlah dagangan YEET? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YEETialah -- USD . Adakah YEET akan naik lebih tinggi tahun ini? YEET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YEETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Yeet (YEET) Kemas Kini Industri Penting