Tokenomik Yellow BNB 4 (YBNB)

Lihat cerapan utama tentang Yellow BNB 4 (YBNB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:05:32 (UTC+8)
USD

Yellow BNB 4 (YBNB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yellow BNB 4 (YBNB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 100.73K
Jumlah Bekalan:
$ 940.17M
Bekalan Edaran:
$ 940.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 100.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00051843
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00008926
Harga Semasa:
$ 0.00010713
Yellow BNB 4 (YBNB) Maklumat

Yellow BNB ($YBNB) is a fully community-driven meme project built on the BNB Smart Chain, created to unite fun, transparency, and sustainable growth. With ownership renounced and liquidity locked, the project ensures long-term trust and safety for every holder. Operating on a simple 3% buy/sell tax, $YBNB empowers the community to lead the project’s direction through collective effort and creativity. Known as “The Fun Side of BNB,” Yellow BNB represents a movement of positivity and community strength in the crypto space — a place where every voice matters, and growth is achieved through teamwork, humor, and honesty.

Laman Web Rasmi:
https://www.yellowbnb4.com
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1l2DUqt6uISAHTokIdYVjCr-PHSeH0XQr/view?usp=sharing

Tokenomik Yellow BNB 4 (YBNB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yellow BNB 4 (YBNB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token YBNB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token YBNB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik YBNB, terokai YBNB harga langsung token!

YBNB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju YBNB? Halaman ramalan harga YBNB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

