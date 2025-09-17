Yellow Duckies (DUCKIES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00191487 24J Tinggi $ 0.00194844 Sepanjang Masa $ 0.02708167 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.73% Perubahan Harga (1D) +0.98% Perubahan Harga (7D) +35.41%

Yellow Duckies (DUCKIES) harga masa nyata ialah $0.00194828. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUCKIES didagangkan antara $ 0.00191487 rendah dan $ 0.00194844 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUCKIES sepanjang masa ialah $ 0.02708167, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUCKIES telah berubah sebanyak +1.73% sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan +35.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yellow Duckies (DUCKIES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.50K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 292.26K Bekalan Peredaran 48.50M Jumlah Bekalan 150,000,000.0

Had Pasaran semasa Yellow Duckies ialah $ 94.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUCKIES ialah 48.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 292.26K.