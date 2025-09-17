Lagi Mengenai YELPE

Yellow Pepe Logo

Yellow Pepe Harga (YELPE)

Tidak tersenarai

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Yellow Pepe (YELPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:01:39 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) Maklumat Harga (USD)

Yellow Pepe (YELPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YELPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YELPE sepanjang masa ialah $ 0.00532182, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YELPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +9.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yellow Pepe (YELPE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Yellow Pepe ialah $ 33.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YELPE ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999605628.466467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.70K.

Yellow Pepe (YELPE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yellow Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yellow Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yellow Pepe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yellow Pepe kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.24%
30 Hari$ 0-10.85%
60 Hari$ 0-19.44%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yellow Pepe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yellow Pepe (YELPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yellow Pepe (YELPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yellow Pepe.

Semak Yellow Pepe ramalan harga sekarang!

YELPE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yellow Pepe (YELPE)

Memahami tokenomik Yellow Pepe (YELPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YELPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yellow Pepe (YELPE)

Berapakah nilai Yellow Pepe (YELPE) hari ini?
Harga langsung YELPE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YELPE ke USD?
Harga semasa YELPE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yellow Pepe?
Had pasaran untuk YELPE ialah $ 33.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YELPE?
Bekalan edaran YELPE ialah 999.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YELPE?
YELPE mencapai harga ATH sebanyak 0.00532182 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YELPE?
YELPE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan YELPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YELPEialah -- USD.
Adakah YELPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
YELPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YELPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:01:39 (UTC+8)

