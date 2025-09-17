Yellow Pepe (YELPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00532182$ 0.00532182 $ 0.00532182 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) +9.26% Perubahan Harga (7D) +9.26%

Yellow Pepe (YELPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YELPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YELPE sepanjang masa ialah $ 0.00532182, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YELPE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +9.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yellow Pepe (YELPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.70K$ 33.70K $ 33.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.70K$ 33.70K $ 33.70K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,605,628.466467 999,605,628.466467 999,605,628.466467

Had Pasaran semasa Yellow Pepe ialah $ 33.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YELPE ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999605628.466467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.70K.