Yellow Road (ROAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 21.94$ 21.94 $ 21.94 Harga Terendah $ 0.00669036$ 0.00669036 $ 0.00669036 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.80% Perubahan Harga (7D) +8.80%

Yellow Road (ROAD) harga masa nyata ialah $0.01048136. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROAD sepanjang masa ialah $ 21.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00669036.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yellow Road (ROAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.81K$ 104.81K $ 104.81K Bekalan Peredaran 3.53M 3.53M 3.53M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Yellow Road ialah $ 36.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROAD ialah 3.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.81K.