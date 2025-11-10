Yellow Shib Harga Hari Ini

Harga langsung Yellow Shib (SHIBY) hari ini ialah --, dengan 0.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHIBY kepada USD penukaran adalah -- setiap SHIBY.

Yellow Shib kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,942.3, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SHIBY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHIBY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SHIBY dipindahkan -0.40% dalam sejam terakhir dan -5.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Yellow Shib (SHIBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Yellow Shib ialah $ 12.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIBY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.94K.