Tokenomik Yellow Shib (SHIBY)

Tokenomik Yellow Shib (SHIBY)

Lihat cerapan utama tentang Yellow Shib (SHIBY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:17:57 (UTC+8)
USD

Yellow Shib (SHIBY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Yellow Shib (SHIBY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00067837
$ 0.00067837$ 0.00067837
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001203
$ 0.00001203$ 0.00001203
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Yellow Shib (SHIBY) Maklumat

This is the contract address for Yellow Shib ($SHIBY), a memecoin launched on the BNB Smart Chain (BSC). It's themed around a "yellow" version of the popular Shiba Inu meme, positioned as "The Yellow Shib for Binance" to tie into the BNB Chain's branding.

It's gaining quick traction as a community-driven meme token, with heavy promotion tying it to the original $SHIB ecosystem (e.g., "SHIB has always been yellow! WOOF!"). Recent X (Twitter) buzz includes calls from influencers and holders, emphasizing its rapid volume growth (nearly $5M mentioned in early posts) and community "WOOF" rallies. It was one of the most mentioned contract addresses on X in the past 4 hours (28 mentions).

Laman Web Rasmi:
https://shiby.xyz/

Tokenomik Yellow Shib (SHIBY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Yellow Shib (SHIBY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHIBY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHIBY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHIBY, terokai SHIBY harga langsung token!

SHIBY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHIBY? Halaman ramalan harga SHIBY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi