Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.0083825 24J Tinggi $ 0.00952591 Sepanjang Masa $ 0.02256791 Harga Terendah $ 0.00505683 Perubahan Harga (1J) +1.07% Perubahan Harga (1D) -8.56% Perubahan Harga (7D) -14.88%

YETI (YETI) harga masa nyata ialah $0.00852104. Sepanjang 24 jam yang lalu, YETI didagangkan antara $ 0.0083825 rendah dan $ 0.00952591 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YETI sepanjang masa ialah $ 0.02256791, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00505683.

Dari segi prestasi jangka pendek, YETI telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, -8.56% dalam 24 jam dan -14.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modal Pasaran $ 6.82M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.82M Bekalan Peredaran 800.00M Jumlah Bekalan 799,999,949.39

Had Pasaran semasa YETI ialah $ 6.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YETI ialah 800.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799999949.39. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.82M.