Yield App (YLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 1.29 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.15%

Yield App (YLD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, YLD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YLD sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, YLD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield App (YLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 231.96K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 262.20K Bekalan Peredaran 265.40M Jumlah Bekalan 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Yield App ialah $ 231.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YLD ialah 265.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 262.20K.