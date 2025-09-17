Yield GATA (YGATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00557781 $ 0.00557781 $ 0.00557781 24J Rendah $ 0.00571693 $ 0.00571693 $ 0.00571693 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00557781$ 0.00557781 $ 0.00557781 24J Tinggi $ 0.00571693$ 0.00571693 $ 0.00571693 Sepanjang Masa $ 0.01993036$ 0.01993036 $ 0.01993036 Harga Terendah $ 0.00549894$ 0.00549894 $ 0.00549894 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -0.47% Perubahan Harga (7D) -0.96% Perubahan Harga (7D) -0.96%

Yield GATA (YGATA) harga masa nyata ialah $0.00565133. Sepanjang 24 jam yang lalu, YGATA didagangkan antara $ 0.00557781 rendah dan $ 0.00571693 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YGATA sepanjang masa ialah $ 0.01993036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00549894.

Dari segi prestasi jangka pendek, YGATA telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -0.47% dalam 24 jam dan -0.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield GATA (YGATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.78K$ 81.78K $ 81.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 118.67K$ 118.67K $ 118.67K Bekalan Peredaran 14.47M 14.47M 14.47M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Yield GATA ialah $ 81.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YGATA ialah 14.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.67K.