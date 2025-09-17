Lagi Mengenai YGATA

Yield GATA Logo

Yield GATA Harga (YGATA)

Tidak tersenarai

1 YGATA ke USD Harga Langsung:

$0.00566874
$0.00566874$0.00566874
-0.10%1D
Yield GATA (YGATA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:58:09 (UTC+8)

Yield GATA (YGATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00557781
24J Rendah
$ 0.00571693
24J Tinggi

$ 0.00557781
$ 0.00571693
$ 0.01993036
$ 0.00549894
-0.40%

-0.47%

-0.96%

-0.96%

Yield GATA (YGATA) harga masa nyata ialah $0.00565133. Sepanjang 24 jam yang lalu, YGATA didagangkan antara $ 0.00557781 rendah dan $ 0.00571693 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YGATA sepanjang masa ialah $ 0.01993036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00549894.

Dari segi prestasi jangka pendek, YGATA telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -0.47% dalam 24 jam dan -0.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield GATA (YGATA) Maklumat Pasaran

$ 81.78K
--
$ 118.67K
14.47M
21,000,000.0
Had Pasaran semasa Yield GATA ialah $ 81.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YGATA ialah 14.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 118.67K.

Yield GATA (YGATA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Yield GATA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Yield GATA kepada USD adalah $ -0.0015559484.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Yield GATA kepada USD adalah $ -0.0015983679.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Yield GATA kepada USD adalah $ -0.004793155854749538.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.47%
30 Hari$ -0.0015559484-27.53%
60 Hari$ -0.0015983679-28.28%
90 Hari$ -0.004793155854749538-45.89%

Apakah itu Yield GATA (YGATA)

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Yield GATA (YGATA) Sumber

Laman Web Rasmi

Yield GATA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Yield GATA (YGATA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Yield GATA (YGATA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yield GATA.

Semak Yield GATA ramalan harga sekarang!

YGATA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Yield GATA (YGATA)

Memahami tokenomik Yield GATA (YGATA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token YGATA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Yield GATA (YGATA)

Berapakah nilai Yield GATA (YGATA) hari ini?
Harga langsung YGATA dalam USD ialah 0.00565133 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa YGATA ke USD?
Harga semasa YGATA ke USD ialah $ 0.00565133. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Yield GATA?
Had pasaran untuk YGATA ialah $ 81.78K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran YGATA?
Bekalan edaran YGATA ialah 14.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) YGATA?
YGATA mencapai harga ATH sebanyak 0.01993036 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa YGATA?
YGATA melihat harga ATL sebanyak 0.00549894 USD.
Berapakah jumlah dagangan YGATA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk YGATAialah -- USD.
Adakah YGATA akan naik lebih tinggi tahun ini?
YGATA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak YGATAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:58:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.