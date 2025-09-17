Yield Optimizer BTC (YOBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 115,503 $ 115,503 $ 115,503 24J Rendah $ 117,908 $ 117,908 $ 117,908 24J Tinggi 24J Rendah $ 115,503$ 115,503 $ 115,503 24J Tinggi $ 117,908$ 117,908 $ 117,908 Sepanjang Masa $ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Harga Terendah $ 86,670$ 86,670 $ 86,670 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +1.15% Perubahan Harga (7D) +5.03% Perubahan Harga (7D) +5.03%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) harga masa nyata ialah $117,856. Sepanjang 24 jam yang lalu, YOBTC didagangkan antara $ 115,503 rendah dan $ 117,908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YOBTC sepanjang masa ialah $ 914,351,589,839,370, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 86,670.

Dari segi prestasi jangka pendek, YOBTC telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan +5.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 643.63K$ 643.63K $ 643.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 643.63K$ 643.63K $ 643.63K Bekalan Peredaran 5.46 5.46 5.46 Jumlah Bekalan 5.4647056 5.4647056 5.4647056

Had Pasaran semasa Yield Optimizer BTC ialah $ 643.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YOBTC ialah 5.46, dengan jumlah bekalan sebanyak 5.4647056. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 643.63K.